JO 2021 - Alex Wilson est suspendu pour dopage

«Il est important pour moi de prouver mon innocence»

« Je suis très surpris et dévasté par la décision du TAS d’autant plus que je possède des arguments solides, fondés sur des faits scientifiques et confirmés par des experts pour justifier ma situation (...) Malheureusement, il ne me reste pas d’autre option que d’enterrer mon rêve olympique et de me battre sur un autre terrain. Il est très important pour moi, et pour tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’ici, de pouvoir prouver mon innocence. »