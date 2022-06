Athlétisme: Alex Wilson suspendu quatre ans

Alex Wilson N’aura plus l’occasion d’effectuer ce geste pendant quatre ans.

Alex Wilson aura désormais de la peine à s’éviter une lourde suspension. Le sprinteur bâlois a été reconnu coupable de dopage intentionnel à la trenbolone et a été condamné à une suspension de 4 ans, ainsi qu’à une amende de 13’750 francs. Cela ne met toutefois pas encore fin à une procédure qui dure depuis plus d’un an, puisque Wilson peut faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).