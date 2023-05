Alexa est censé devenir le meilleur assistant du monde

Amazon ne veut pas rester sur le carreau dans la course à l’IA générative, face à Bing Chat de Microsoft ou Google Bard. Avec sa plateforme Bedrock proposant des outils nourris à l’IA pour les clients de son offre cloud AWS, le géant de l’e-commerce a déjà récemment levé le voile sur une alternative à ChatGPT. Désormais, le groupe américain entend donner un second souffle à son assistant vocal Alexa en le rendant plus «intelligent». Il est censé devenir «le meilleur assistant personnel du monde», selon Andy Jassy, patron d’Amazon. Comme d’autres assistants virtuels traditionnels, tel que Siri d’Apple, Alexa a en effet pris un sacré coup de vieux depuis qu’OpenAI a lancé son fameux robot conversationnel ChatGPT, à la fin 2022.