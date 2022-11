Assistant vocal : Alexa va faire les frais de la mauvaise passe d’Amazon

Dans le cadre d’un examen des réductions de coûts entrepris par Amazon , dont la valeur boursière s’est réduite de moitié (--1000 milliards de dollars) en une année, le directeur général de l’entreprise, Andy Jassy, «évalue de près» Alexa , d’après «The Wall Street Journal» . Selon des documents internes consultés par le journal américain, la division des appareils d’Amazon, qui comprend le système d’assistant intelligent Alexa , a enregistré une perte d’exploitation de plus 5 milliards de dollars par année. Amazon cherche donc à établir si «se focaliser sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à Alexa » est une bonne stratégie, car cela «nécessiterait un investissement plus important». Son développement pourrait donc connaître un arrêt.

Selon le rapport, «de nombreux clients n’utilisent Alexa que pour quelques fonctions». «En moins de dix ans [Alexa s’est] transformé en un service d’IA avec lequel des millions de clients interagissent des milliards de fois chaque semaine dans différentes langues et cultures à travers le monde», a répliqué à The Verge Brad Glasser, porte-parole d’Amazon. «Rien que l’année passée, les interactions entre nos clients et Alexa ont augmenté de plus de 30%. Nous sommes aussi optimistes sur l’avenir d’Alexa, aujourd’hui, que nous l’avons jamais été, et l’assistant reste un business important et un domaine d’investissement important pour Amazon», a-t-il ajouté.