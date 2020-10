«Je suis très malade depuis le match contre Cecchinato qui s’est joué de nuit (ndlr: vendredi au 3e tour), a débuté l’Allemand, visiblement pas dans son assiette. Je ne peux pas vraiment respirer, comme vous pouvez l’entendre à ma voix. J’ai de la fièvre aussi. Donc je ne suis pas dans le meilleur état physique. Et je pense que cela a eu un certain impact sur le match aujourd’hui», a-t-il avoué.

Avant de poursuivre, un peu plus loin: «Je me suis échauffé mais je n’aurais pas dû jouer. J’espérais gagner en trois sets. Mais je me suis rendu compte dès le début que ça n’allait pas être facile», a-t-il ajouté, en précisant avoir eu 38°C de fièvre le soir précédant une rencontre où, selon lui, il n’a fait que mettre la balle dans le court et laisser Sinner «faire le reste».