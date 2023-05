Tennis: Alexander Zverev de retour au Geneva Open

À trois jours du coup d’envoi de la compétition, le plateau du Geneva Open continue de s’étoffer. Ce jeudi, les organisateurs du tournoi, estampillé ATP 250, ont annoncé la participation d’Alexander Zverev. L’Allemand, actuel 22e joueur mondial, bénéficie d’une wild card et va donc revenir sur les terres où il s’était imposé en 2019.

Pour sa première - et, jusqu’à cette année, unique - présence au Parc des Eaux-Vives, Zverev s’était frayé un chemin vers la victoire finale en écartant tour à tour le Letton Ernests Gulbis, le Bolivien Hugo Dellien, l’Argentin Federico Delbonis et le Chilien Nicolas Jarry.

Vainqueur à deux reprises du Masters, en 2018 et 2021, Alexander Zverev compte 19 titres en simple à son palmarès, dont cinq Masters 1000 et une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a également atteint la finale de l’US Open en 2020, où il s’était incliné face à l’Autrichien Dominic Thiem.

Une wild card pour Jérôme Kym

Avec la venue de l’ancien No 2 mondial, le tableau du Geneva Open comprend désormais 13 des 50 premiers du classement ATP: le Norvégien Casper Ruud (4e), l’Américain Taylor Fritz (9e), le Canadien Denis Shapovalov (27e), l’Allemand Jan-Lennard Struff (28e), les Néerlandais Botic van de Zandschulp (30e) et Tallon Griekspoor (36e), le Bulgare Grigor Dimitrov (33e), l’Américain Ben Shelton (35e), l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (38e), le Serbe Dusan Lajovic (46e), le Français Adrian Mannarino (45e) et le Kazakhstanais Alexander Bublik (49e).