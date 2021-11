Masters – Alexander Zverev dégoûte encore une fois Djokovic

Alexander Zverev et Novak Djokovic s’offrent une poignée de main pleine de respect mutuel après leur grande bataille, remportée par l’Allemand, en demi-finale du Masters. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) AFP

Turin a vécu son premier très grand match , samedi soir, et son vainqueur s’appelle Alexander Zverev, lequel affrontera Daniil Medvedev, dimanche (17h) pour un deuxième titre au Masters. Au bout de trois sets de haute voltige, l’Allemand a étiré la malédiction qui accompagne les fins de saison de Novak Djokovic depuis six ans (7-6, 4-6, 6-3). Le No 1 mondial n’a en effet plus remporté le tournoi des maîtres depuis 2015, six saisons durant lesquelles il compila quan d même d ix titres du Grand Chelem. Étrange.

Novak Djokovic ne s’en contentera évidemment pas mais il repartira au moins de Turin avec le titre officieux ( car décerné par nos soins) du « plus beau coup de la saison » . On jouait le onzième jeu d’une première manche qui était en train d’atteindre des sommets lorsque le Serbe se retrouva à devoir écarter deux balles de break. Or sur la seconde, il enchaîna derrière son service pour conclu re d’ une demi-volée de revers absolument prodigieuse! La particularité de ce moment de grâce: « Nole » trouva un moyen de redonner une impulsion à la balle, pourtant sous le niveau de la bande du filet, en accélérant sa tête de raquette. Du grand art.

Ce point, dont le ralenti est à consommer sans modération, n’a rien d’anecdotique. Il symbolise en effet le niveau de jeu que cette demi-finale a pu atteindre dans s es meilleurs moments. Les trois derniers jeux du premier set et son tie-break sont ainsi à garder bien au chaud pour les « best of » de fin d’année. Il y eut d’abord ce point étouffant à 5-4 15A qui lança Djokovic vers une balle de set. Puis la fameuse demi-volée au jeu suivant. Enfin la réaction de Zverev, mené 5-6 0-30 et décochant deux revers le long de la ligne limpides pour retrouver des couleurs . Du beau, du lourd et toujours au meilleur moment.

Djokovic plus offensif

Alors à quoi pouvait bien se jouer un match d’une telle intensité? Pour le premier set, citons ce challenge gagné par Zverev à 2-2 au tie-break. L’ace de Novak Djokovic se transforma en double faute et l’Allemand conserva ce mini-break jusqu’au bout (7-6) . Au deuxième set, la décision fut forcée par le No 1 mondial « himself » qui, après un début de set colérique, utilisa son surplus d’énergie pour se rapprocher de la ligne et « dérober » du temps à Zverev. Sans surprise, c’est donc au filet et grâce à une poignée de retour ciselés qu e le Serbe réalisa le break décisif qui le fit recoller à une manche partout (6-4).