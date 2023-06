Roland-Garros: Alexander Zverev se qualifie pour les 8es de finale

Un an jour pour jour après sa blessure à la cheville, Alexander Zverev s’est qualifié pour les 8es de finale à Roland-Garros.

Alexander Zverev, 27e mondial, a éliminé Frances Tiafoe (12e) 3-6, 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (7/5) samedi à Roland-Garros, où il retrouvera les 8es de finale un an après s'être blessé à la cheville en demi-finale contre Rafael Nadal. «Cela fait exactement un an jour pour jour (ndlr: qu'il s'est blessé). Ça a été l'année la plus dure de ma vie. J'adore le tennis, je ne joue pas pour l'argent ou la notoriété mais pour ce sport. En être éloigné a été très dur mais je suis de retour, sur ce court magnifique, devant ce public», a commenté Zverev après 3h41 de match.