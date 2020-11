Tennis : Alexander Zverev garde espoir

L’Allemand est venu à bout de l’Argentin Diego Schwartzman au Masters et conserve une chance de passer en demi-finales. Mais il devra battre Novak Djokovic.

L’Allemand Alexander Zverev (ATP 7) s’est relancé dans la course aux demi-finales dans le Masters à Londres en dominant difficilement l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) 6-3 4-6 6-3.

«Le match de vendredi sera le plus dur qu’on puisse jouer ici»

«Je suis content de me donner une chance de me qualifier, mais le match de vendredi sera le plus dur qu’on puisse jouer ici», face à Djokovic, qu’il avait pourtant battu en finale en 2018.