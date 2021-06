Tennis : Alexander Zverev monte en puissance

Très ambitieux à Roland-Garros, l’Allemand est venu à bout du Serbe Laslo Djere en trois manches.

«On ne revient pas toujours d’un score comme ça (quand on est mené 5-3). Face à un joueur comme Laslo, il m’a fallu hausser mon niveau de jeu et jouer mieux que lors des premiers tours. C’est ce que j’ai réussi à faire et j’en suis satisfait» a commenté l’Allemand sur le court après le match.

Nishikori en huitièmes

Celui qui a déjà remporté deux titres cette année (Madrid et Acapulco) ne cache pas son envie d’aller plus loin dans le tournoi. «Mon but dans ma carrière est de remporter un tournoi du Grand Chelem. Je joue mieux depuis l’an dernier, j’ai pris de la maturité. On va voir où ça me mène», a expliqué le joueur de 24 ans.