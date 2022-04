Couple de feu : Alexander Zverev peut compter sur Sophia

Le tennisman allemand a trouvé l'amour il y a quelques mois auprès de Sophie Thomalla, une Allemande qui n'est pas une inconnue…

C'est le tournoi le plus glamour de l'année, le genre de tournoi que les compagnes des joueurs aiment par dessus tout: le très chic tournoi de Monte Carlo touche à sa fin et Alexander Zverev est en quarts de finale, grâce notamment au soutien de sa compagne, Sophia Thomalla, présente dans les tribunes.

Les deux tourtereaux roucoulent depuis plusieurs mois déjà et la jeune femme de 32 ans ne rate pas une occasion d'encourager son champion au sang chaud qui a intérêt désormais à se tenir à carreau. Le N°3 mondial a écopé d'une suspension de deux mois avec sursis après son geste de colère à Acapulco. Un tempérament de feu qui plait à la jeune Allemande, qui n'est pas une inconnue en Allemagne puisqu'elle est actrice et fille de la célèbre comédienne Simone Thomalla (Tatort).

Elle a fréquenté le chanteur britannique Gavin Rossdale, leader du groupe Bush et accessoirement ex-mari de Gwen Stefani et père de ses trois enfants. Elle a ensuite craqué pour le gardien de but allemand, Loris Korius (Liverpool) et semble désormais avoir trouvé son équilibre dans les bras du tennisman allemand.