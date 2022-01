Tennis - Alexander Zverev rechute et réveille ses vieux démons

«Quand je joue comme ça, je ne mérite pas d’être No 1 mondial.» Alexander Zverev a mis un terme à son Open d’Australie, hier, sur un jugement sans concession. Une autocritique aussi sincère que rare qui restera sans doute comme la seule lueur d’espoir au bout de son tunnel australien.

Champion olympique, vainqueur du Masters et grand patron du deuxième semestre 2021, l’Allemand avait pourtant débarqué Down Under porté par l’aura de ceux qui impressionnent la concurrence. Le circuit en était convaincu: 2022 allait être son année, Melbourne le début d’un nouveau chapitre. Las, Denis Shapovalov n’a eu besoin que de trois sets pour ressortir les vieux dossiers (6-3 7-6 6-3).