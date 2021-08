Tennis : Alexander Zverev remporte son cinquième Masters 1000 à Cincinnati

Déjà sacré champion olympique à Tokyo le mois dernier, l’Allemand est en pleine bourre à l’approche de l’US Open.

Getty Images via AFP

Zverev, No 5 mondial, a décroché le cinquième Masters 1000 de sa carrière et envoyé un message à la concurrence à quelques jours du début de l’US Open, trois semaines après avoir remporté le titre de champion olympique à Tokyo.

C’était la 5e rencontre entre Zverev et Rublev, en autant de victoires pour l’Allemand, qui n’a jamais perdu le moindre set face au Russe. L’Allemand, qui n’avait jamais remporté un seul match à Cincinnati avant cette semaine, a largement dominé son adversaire, No 7 mondial, qui disputait seulement sa deuxième finale de Masters 1000 après celle perdue en avril à Monte-Carlo.

Impeccable au service (93% de premières balles remportées) et tout de suite plus agressif, Zverev a double breaké d’entrée de jeu pour prendre l’avantage 4-0, ne perdant aucun de ses 12 premiers points de service. Alors qu’il servait pour le titre à 5-2, il s’est pourtant fait reprendre son service sur sa seule balle de break concédée sur le match, avant de reprendre l’avantage et de décrocher son quatrième trophée de l’année.