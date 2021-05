Tennis : Alexander Zverev s’impose à Madrid

Après avoir sorti Nadal et Thiem, l’Allemand a battu l’Italien Matteo Berrettini en finale. Il sera un favori à Roland-Garros, dès le 30 mai.

Les précédentes victoires en Masters 1000 de l’Allemand de 24 ans remontaient à 2017, à Rome et au Canada, et à 2018, dans la capitale espagnole.

Première pour Berrettini

Si l’Italien, alors redoutable avec son coup droit (22 coups gagnants sur ses 32 au total) et plus enclin à monter au filet, s’est rapidement échappé 5 points à 0, sa soudaine passivité a permis à l’Allemand de revenir à 5-5. Le No 10 mondial a toutefois réussi à virer en tête, à sa quatrième balle de set, après 70 minutes de match, en profitant d’une double faute de son adversaire, qui s’était lui aussi procuré une occasion d’empocher cette manche deux points plus tôt.