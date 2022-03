Tennis : Alexander Zverev tombe d’entrée dans le désert

Très attendu après sa colère noire d’Acapulco, l’Allemand a été éliminé dès son premier match à Indian Wells, vaincu par l’Américain Tommy Paul.

L’Allemand était scruté dans le désert californien. Et pas uniquement parce qu’il comptait parmi les favoris, dans une partie de tableau moins relevée que celle où se trouvent Daniil Medvedev et Rafael Nadal. Mais parce qu’il sort d’une grosse période de turbulences, pointé du doigt pour son comportement colérique sur le court.

Jeu culotté

Et ce, malgré cette grosse contre-performance, face à l’Américain Tommy Paul (39e mondial), tout heureux de s’offrir une victoire de prestige 6-2 4-6 7-6 (7/2), et récompensé pour son jeu plein de culot, fait de retours gagnants et de montées efficaces à la volée, et pour sa ténacité quand Zverev semblait avoir repris le dessus.