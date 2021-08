Hockey sur glace - Alexandre Aellig annonce sa démission

Alexandre Aellig a passé les 18 derniers mois à la tête du LHC. Il a accompagné les nouveaux investisseurs lors du rachat du club, réorganisant puis dirigeant le groupe pendant la pandémie de Covid. «Il a non seulement géré avec rigueur les finances du club alors que l’ensemble du secteur du sport et de l’entertainment traversait la plus grave crise de son histoire, mais il a aussi initié une transition numérique indispensable pour préparer le club à un monde post-Covid», a commenté le LHC.