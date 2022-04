Cyclisme – Alexandre Balmer vise le sommet sans pression

Le Neuchâtelois a pu s’illustrer lors des dernières courses avec l’équipe Groupama-FDJ. Chez BikeExchange, il cherche à franchir un nouveau palier. freshfocus

De l’excitation, il y en a. De l’appréhension aussi. Alexandre Balmer va disputer sa première course de World Tour dimanche. L’Amstel Gold Race représente pour le jeune Neuchâtelois une occasion en or de tracer son chemin dans le cyclisme professionnel, lui qui était longtemps resté dans l’ombre chez Groupama-FDJ avant de se révéler en fin de saison. Le bémol? Il revient d’une tendinite au genou et n’a pu disputer d’une seule course depuis. «C’est sûr que ce ne sont pas les meilleures conditions de reprise», admet-il. Il risque en effet de sentir la fatigue sur les quelque 254 kilomètres du tracé.

Le tracé de la course a de quoi solliciter le genou. Amstel Gold Race

«En un mois, mes entraîneurs ont été impressionnés par mes progrès physiques.» Alexandre Balmer, cycliste au sein de l’équipe BikeExchange-Jayco.

Les attentes sont presque nulles, comme lors de son retour en course le mercredi 6 avril. «J’avais peur d’être le premier à lâcher. On m’a répondu: «et alors, qu’est-ce que cela peut faire?».» Preuve qu’il est là pour apprendre et pas pour performer, Alexandre Balmer a pour ordre d’amasser de l’expérience. Il n’entend pas se contenter de viser la ligne d’arrivée. Il se donne pour mission d’aider son équipe à bien se classer, en leur facilitant la tâche.

Participer aux courses et aux entraînements lui donne aussi l’occasion de passer du temps avec les pensionnaires de BikeExchange-Jayco, sa nouvelle équipe depuis le mois de novembre. «Je suis comme un étranger», affirme-t-il. Une intégration difficile? «Pas du tout. Il y a une ambiance très amicale et familiale. Ce n’est pas une usine à produire des résultats, même si on vise évidemment d’être le plus devant possible.»

S’il a été éloigné des compétitions pendant environ 6 mois, son équipe le voit prêt à regagner son vélo. «En un mois, mes entraîneurs ont été impressionnés par mes progrès physiques.» Son genou le travaille encore «de temps en temps», mais il n’est pas question de réduire le rythme. «Je ne peux pas me permettre de réduire la charge d’entraînement», précise encore le jeune cycliste, qui était loin d’imaginer reprendre son sport aussi vite et intensément. D’autant plus que c’est précisément une surcharge de travail qui l’a mis hors-course.

