France : Alexandre Benalla, ancien proche de Macron, devant la justice

Le procès de l’ex-collaborateur du président français, pour des faits de violence lors d’une manifestation le 1er mai 2018, s’ouvre lundi.

Il devra s’expliquer sur un premier volet d’agissements qui lui sont reprochés, son action violente contre des manifestants alors qu’il ne faisait pas partie des forces de l’ordre et l’utilisation de passeports diplomatiques et de service. Le 1er mai 2018, présent dans le dispositif des forces de sécurité comme observateur, coiffé d’un casque des forces de l’ordre, cet inconnu du grand public était filmé en train de molester des manifestants en marge d’une manifestation émaillée de violences en plein cœur de Paris.

«Affaire d’État»

Le journal Le Monde révélait l’affaire au cœur de l’été 2018, précisant qu’il n’avait été sanctionné que d’une suspension de 15 jours et qu’il possédait toujours un bureau à l’Élysée. Très vite, l’opposition dénonçait avec virulence une «affaire d’État», le Parlement était paralysé et une enquête judiciaire ouverte. Les mois suivants avaient été rythmés par une cascade de révélations et par les auditions, jusqu’au sommet de l’État, des commissions d’enquêtes parlementaires. Depuis visé par six enquêtes judiciaires, dont une classée sans suite, Alexandre Benalla fera face pour la première fois à un tribunal pour «violences volontaires en réunion» et «immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique» notamment.