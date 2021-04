France : Alexandre Benalla à nouveau devant la justice

Ancien proche collaborateur du président Macron, Alexandre Benalla a été renvoyé en procès dans le cadre des violences en marge d’une manifestation le 1er mai 2018.

Alexandre Benalla, un ancien proche collaborateur du président Emmanuel Macron, a été renvoyé en procès par un juge chargé d’enquêter sur des violences en marge d’une manifestation le 1er mai 2018, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Alexandre Benalla, 30 ans, qui doit déjà être jugé pour l’utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et de service, affrontera ce second procès, au côté de trois prévenus, principalement pour des coups portés à des manifestants à Paris qui avaient suscité un scandale politique.

L’ancien chargé de mission à la présidence française est notamment accusé de «violences volontaires», «immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique» ou encore «port d’arme» et «port public d’insigne» non autorisé. Le 18 juillet 2018, le quotidien «Le Monde» avait identifié Alexandre Benalla dans une vidéo diffusée le 1er mai, où on le voyait, coiffé d’un casque à visière des forces de l’ordre, s’en prendre à un jeune homme à terre, sur la place de la Contrescarpe à Paris.