Russie : Alexeï Navalny dit être dans un «camp de concentration»

Dans un post Instagram publié lundi, le leader de l’opposition russe a dénoncé ses conditions de détention, les comparant à celles d’un camp de concentration.

«Il faut reconnaître que le système carcéral russe a réussi à me surprendre. Je ne pensais pas qu’on pouvait construire un camp de concentration à 100 km de Moscou», a écrit ce militant pourfendeur de la corruption.

Il a précisé qu’il se trouvait dans la colonie pénitentiaire n°2 dans la périphérie de la ville de Pokrov, dans la région de Vladimir, où il doit purger une peine de deux ans et demi de prison. Son message est accompagné d’une ancienne photo de lui, non datée, le montrant le crâne rasé.

Sous surveillance

«Trois choses continuent de me surprendre : le ciel étoilé au-dessus de nous, l’impératif catégorique (ndlr: loi morale dont toutes les maximes sont universelles et inconditionnelles) au fond de chacun et l’incroyable sensation de passer sa main sur son crâne tout juste rasé», a dit l’opposant de 44 ans.