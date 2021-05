Russie : Alexeï Navalny est «rétabli» après sa grève de la faim

L’homme de 44 ans, pesant habituellement 95 kilos, et ayant atteint 76 kilos au plus fort de sa grève de la faim à laquelle il a mis fin, fait aujourd’hui 82 kilos.

«Sa santé s’est plus ou moins rétablie normalement (...) Son poids est déjà de 82 kilos», a déclaré le directeur des services pénitentiaires russes (FSIN) Alexandre Kalachnikov.

Coutumier des réseaux sociaux, il s’y est exprimé pour la dernière fois le 2 mai, affirmant se trouver «dans la première moitié» de sa sortie de grève de la faim et pouvoir manger «quelques cuillerées de gruau».

Alexeï Navalny, principal opposant du Kremlin, purge actuellement une peine de prison de deux ans et demi dans une colonie pénitentiaire, à une centaine de kilomètres à l’est de Moscou, dans une affaire de fraude qu’il dénonce comme politique.

L’homme de 44 ans pesait 93 kilos à son arrivée en prison en mars, et 85 au début de sa grève de la faim, entamée pour protester contre les mauvais traitements dont il s’estimait la victime et pour être examiné par des médecins indépendants, à cause de problèmes de santé.