Russie : Alexeï Navalny visé par trois nouvelles enquêtes criminelles

Sur son compte Instagram, Alexeï Navalny a indiqué être accusé notamment de détourner «toutes les donations» faites à son organisation anticorruption.

L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a affirmé mardi, être visé par trois nouvelles enquêtes criminelles, la pression s’accentuant ces dernières semaines contre son mouvement et ses partisans. Sur son compte Instagram, Alexeï Navalny a indiqué être accusé du détournement de «toutes les donations» faites à son organisation anticorruption, ainsi que de la création d’un groupe «portant atteinte aux droits des personnes» et d’insulte envers une juge lors d’un récent procès.

L’opposant de 44 ans affirme avoir reçu la visite dans sa cellule d’un inspecteur du puissant Comité d’enquête, chargé des principales investigations criminelles. «Il m’a dit que dans notre chère Russie, on enquête sur trois nouvelles graves affaires. Et 21 enquêteurs s’en occupent au plus haut niveau. Et pour chacune d’entre-elles, le criminel, c’est moi», a écrit le militant.