Alexis Lafrenière a assisté à son repêchage depuis le domicile familial avec ses parents et sa soeur cadette à Saint-Eustache, au Québec.

Sans surprise, l’ailier gauche Alexis Lafrenière (18 ans) a été repêché en première position par les New York Rangers lors de la première ronde de la draft de la NHL, qui s’est déroulée de manière virtuelle dans la nuit de mardi à mercredi.

L’encan amateur 2020 de la ligue professionnelle nord-américaine aurait dû se tenir les 26 et 27 juin au Centre Bell de Montréal. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, il a été reporté de plus de trois mois.

Premier Québécois sélectionné à la toute première place depuis le gardien Marc-André Fleury (Pittsburgh Penguins) en 2003, Lafrenière a passé les trois dernières saisons avec l’Océanic de Rimouski en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Lors de l’exercice 2019-2020, il a amassé 112 points, dont 35 buts, en 52 matches. «C’est un sentiment irréel, a déclaré le prodige au cours d’une visioconférence. Les Rangers sont une grande organisation. Quand j’ai entendu mon nom, j’ai trouvé ça spécial.» Et d’ajouter: «Quand tu es jeune, tu rêves de te faire repêcher. C’est incroyable de partir au premier rang.»

Lafrenière a vécu le moment depuis le domicile familial, à Saint-Eustache, en compagnie de sa papa Hugo, de sa maman Nathalie et de sa sœur cadette Lori-Jane.

«Prince Alexis»

Quelques minutes plus tôt, Jeff Gorton, le directeur général des «Blueshirts», s’était exprimé en français pour réclamer le joueur qui, selon les recruteurs, est prêt à jouer dans la ligue la plus compétitive du monde. «De l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière.»L’annonce a été aussitôt saluée dans la «Grande Pomme» où l’Empire State Building s’est illuminé de blanc, de blanc et de rouge, les couleurs des Rangers.