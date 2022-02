Formule 1 : Alfa Romeo a dévoilé sa monoplace

L’écurie basée à Hinwil, dans le canton de Zurich, a dévoilé sa monoplace pour la saison de Formule 1 à venir. Alfa Romeo rêve d’une septième place au championnat des constructeurs.

Alfa Romeo a présenté dimanche sa monoplace pour la saison 2022, une C42 rouge et blanche, dernière livrée des écuries de Formule 1 pour la prochaine saison. «La C42, propulsée par un nouveau moteur Ferrari, est une machine de course conçue pour la bagarre, car les nouveaux règlements permettront des courses plus serrées», a promis le constructeur italien dans un communiqué.