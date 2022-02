ALFA ROMEO TONALE - Alfa Romeo présente son dernier-né

Alfa Romeo a donné un petit frère au Stelvio. Mesurant 4,53 mètres de long, le Tonale sera commercialisé en milieu d’année avec deux moteurs essence semi-hybrides, suivis fin 2022 par un hybride rechargeable. À partir du mois d’avril, le SUV compact sera dans un premier temps disponible en «Edizione Speziale».

Alfa Romeo a présenté ses plans pour compléter sa gamme SUV pour la première fois en 2019 au Salon automobile de Genève, sous la forme du concept Tonale. Hormis les rétroviseurs extérieurs et les poignées de porte futuristes, qui ont été remplacés par des éléments plus conventionnels, la version de série reste visuellement relativement identique au modèle d’origine. Le capot relativement long, le pare-brise plat et l’arrière fuyant ont été conservés. À l’avant, la fameuse calandre Scudetto est flanquée de phares à LED en trois parties. Les feux arrière, également en trois parties, s’étendent sur toute la largeur du véhicule, comme c’est la mode aujourd’hui.

Avec le logiciel Google

Orienté vers le conducteur, le cockpit mise sur un agencement relativement classique avec de nombreux boutons haptiques et un seul petit écran central. On y trouve toutefois un nouveau logiciel d’infodivertissement basé sur Android, censé offrir un haut degré de connectivité et une commande vocale Amazon Alexa. Des mises à jour OTA sont également possibles.

À l’arrière du Tonale, la mode actuelle est à la bande lumineuse. Alfa Romeo Un agencement classique et un écran relativement petit caractérisent le cockpit orienté vers le conducteur. Alfa Romeo On ne sait pas encore si le Tonale sera également proposé dans sa version sportive «Quadrifoglio Verde», très appréciée. Alfa Romeo

Sur le plan technique, le petit SUV d’Alfa ne repose pas sur une plateforme de la nouvelle maison mère Stellantis, mais sur une architecture modifiée datant de l’époque du groupe FCA. Il est équipé d’un moteur turbo 1,5 litre spécialement conçu pour Alfa, d’une puissance de 96 kW/130 ch ou de 118 kW/160 ch, couplé à une boîte double embrayage à sept vitesses et assisté par un générateur de 48 volts au démarrage et à l’accélération. Le seul diesel est un quatre cylindres de 1,6 litre d’une puissance de 96 kW/130 ch et double embrayage à six vitesses. Il n’existe pas de version quatre roues motrices, mais la traction avant est soutenue par un différentiel à glissement de série.

À la fin de l’année, un hybride rechargeable de 202 kW/275 ch, doté d’une transmission intégrale électrique et d’une autonomie électrique de 60 kilomètres, viendra compléter l’offre. Les clients auront à l’avenir le choix entre quatre variantes d’équipement. À l’instar des autres modèles Alfa, la version de base s’appelle «Super» et la version haut de gamme «Veloce». Un modèle sport «Quadrifoglio Verde» n’est pas prévu pour l’instant. Les Italiens n’ont pas encore communiqué de prix.