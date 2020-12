Terrorisme : Alger a récupéré une partie de la «rançon» d’otages au Sahel

L’armée algérienne «a récupéré la somme de 80’000 euros» au cours d’une opération antiterroriste qui aurait été versée en échange d’otages au Sahel en octobre.

«Lors d’une opération de recherche et de ratissage», l’armée «a découvert et détruit cinq casemates pour terroristes et a récupéré la somme de 80’000 euros», est-il indiqué dans un communiqué de la Défense. La somme «s’est avérée être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu au Sahel le mois d’octobre passé, et supposée être versée au profit des résidus des groupes terroristes traqués par les services de sécurité» algériens dans le nord du pays, est-il précisé sans autre détail.