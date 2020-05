Algérie

Alger criminalise les «fake news» contre l'Etat

Un projet de réforme du code pénal adopté ce mercredi par les députés algériens prévoit des peines d'emprisonnement à l'encontre des personnes diffusant des fausses informations.

Selon le texte adopté mercredi, quiconque propagera des «fake news» portant atteinte à l'ordre public risque entre un an et trois ans de prison. (Photo d'illustration)

Les députés algériens ont adopté mercredi un projet de réforme du code pénal «criminalisant» la diffusion de fausses informations qui portent «atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat», un texte contesté par les militants des droits humains.

Présenté dans le cadre d'une réforme du code de pénal, le projet de loi a été débattu et voté en une matinée dans un hémicycle presque vide en raison de l'épidémie de Covid-19, selon les images diffusées par la télévision.

Ces débats sur le nouveau code pénal ont lieu au moment où le «Hirak» - le mouvement populaire antirégime qui a ébranlé le pouvoir algérien pendant plus d'un an - est suspendu en raison de la pandémie, dans un contexte de répression contre des opposants et des médias.