Afrique du Nord : Algérie: émeutes après la condamnation d’un militant

Des émeutes ont éclaté dimanche soir dans plusieurs quartiers de Ouargla, dans le Sud algérien, après la condamnation à une lourde peine de prison d’un militant du mouvement de protestation populaire en Algérie, accusé d'«apologie du terrorisme», selon les réseaux sociaux et des médias.

«Des prêches haineux»

Arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Ameur Guerrache, 31 ans, présenté comme un militant et poète, est «l’un des plus grands animateurs du mouvement (de protestation) à Mekhadma depuis plusieurs années», précise le CNLD. Le mouvement Mekhadma tire son nom d’un quartier déshérité de la ville de Ouargla, où en juin dernier des centaines de personnes avaient protesté pacifiquement contre leurs conditions de vie ainsi que leur marginalisation et exclusion du développement local.

Selon l’agence officielle APS, les services de la police judiciaire avaient retrouvé une vidéo de plus d’une heure dans laquelle Ameur Guerrache publiait en direct sur son compte Facebook «des prêches haineux». «Le mis en cause, qui avait fait circuler également des appels à attroupement et des images d’armes de guerre, a été neutralisé (ndlr: arrêté) à son domicile où ont été découverts une caméra et un téléphone mobile contenant la photo d’un terroriste», ajoute l’APS, sans jamais identifier l’accusé.