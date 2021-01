Justice : Algérie: six mois de prison pour des mèmes

Un Militant connu de la jeunesse algérienne a été condamné pour avoir publié des «mèmes», des images détournées moquant les autorités et la religion sur Facebook. En détention depuis la fin avril, il va pouvoir sortir de prison.

Walid Kechida, un jeune militant algérien poursuivi pour avoir publié des «mèmes» moquant les autorités et la religion sur Facebook a été condamné dimanche en appel à un an de prison, dont six mois ferme, selon son avocat.