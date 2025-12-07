Tragédie en Algérie: un accident de bus fait 14 morts et 34 blessés

Un bus a perdu le contrôle et s'est retourné, entraînant un lourd bilan humain dans le sud de l'Algérie.

Algérie : Un accident de bus tue 14 personnes et fait 34 blessés

Le bus s'est retourné sur le toit après avoir dérapé. X

Quatorze personnes ont été tuéés et 34 autres blessées samedi lorsqu’un autobus a dérapé et s’est renversé dans le sud de l’Algérie, a indiqué la protection civile. Les photographies de sites des médias locaux montrent le bus renversé sur le toit au bord d’une route, de la localité de Tebelballa, à environ 400 km au sud de Bechar, dans le sud du pays.

Le bus transportant des voyageurs a dérapé avant de se renverser alors qu’il circulait sur une route nationale reliant Bechar à Tindouf, dans l’extrême sud de l’Algérie.

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est dit «attristé» par cet accident et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. C’est l’accident routier le plus meurtrier depuis le mois d’août lorsqu’un autobus transportant des voyageurs a chuté dans un oued (rivière), près d’Alger, faisant 18 morts.