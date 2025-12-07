Info|Monde|

Tragédie en Algérie: un accident de bus fait 14 morts et 34 blessés

AlgérieUn accident de bus tue 14 personnes et fait 34 blessés

Un bus a perdu le contrôle et s'est retourné, entraînant un lourd bilan humain dans le sud de l'Algérie.

Le bus s'est retourné sur le toit après avoir dérapé.
Quatorze personnes ont été tuéés et 34 autres blessées samedi lorsqu’un autobus a dérapé et s’est renversé dans le sud de l’Algérie, a indiqué la protection civile. Les photographies de sites des médias locaux montrent le bus renversé sur le toit au bord d’une route, de la localité de Tebelballa, à environ 400 km au sud de Bechar, dans le sud du pays.

Le bus transportant des voyageurs a dérapé avant de se renverser alors qu’il circulait sur une route nationale reliant Bechar à Tindouf, dans l’extrême sud de l’Algérie.

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est dit «attristé» par cet accident et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. C’est l’accident routier le plus meurtrier depuis le mois d’août lorsqu’un autobus transportant des voyageurs a chuté dans un oued (rivière), près d’Alger, faisant 18 morts.

L’Agence France‑Presse (AFP) est une agence mondiale d’information. C'est l'une des sources d’information internationale que 20 minutes utilise.

