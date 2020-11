Football : Ali Bennaceur, l’arbitre qui n’a pas vu la «main de Dieu»

Le directeur de jeu tunisien se souvient de chaque geste de Diego Maradona durant ce fameux match du 22 juin 1986, quand l’Argentin marqua deux buts restés dans l’histoire.

«Vous pouvez voir les images, j’ai reculé pour prendre l’avis de mon second, le Bulgare Dotchev, et quand il a confirmé que c’était bon, j’ai accordé le but», raconte-t-il.

«J’avais déjà arbitré un match entre l’URSS et la Chine en 1985, j’étais l’homme des missions difficiles pour la FIFA, j’étais prêt pour ce genre de matches», souligne le Tunisien, qui était secondé par des arbitres de pays «neutres»: outre M. Dotchev, décédé en 2017, un Costa-Ricain et un Malien.

«La FIFA m’a donné une note de 9,4 sur ce match, j’ai fait ce que je devais faire, mais il y a eu confusion – Dotchev a indiqué plus tard qu’il avait vu deux bras, et il ne savait pas si c’était celui de Shilton ou de Maradona».

La plus grande «fierté» de Ali Bennaceur, c’est d’avoir accompagné l’incroyable course de Maradona lors du second but de la rencontre, qui fut consacré meilleur but du siècle.