Téléréalité - Alia et Ali se sont séparés

«Je sors du silence suite aux innombrables messages reçus au sujet d’Ali. Dans chaque couple il y a des hauts et des bas. Et ce qu’il se passe nous regarde, et je sais que la plupart d’entre vous le comprennent. Aujourd’hui on est séparés, et on espère que ça s’arrangera avec le temps, et il nous en faut», a écrit la Marocaine de 31 ans, qui semble espérer une réconciliation avec son ex, qu’elle avait épousé en 2018. Ali a aussi réagi: il a affirmé qu’il n’avait jamais dragué d’autres femmes, contrairement à ce qui avait été colporté.