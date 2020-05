Coronavirus

Alibaba: le bénéfice chute, le chiffre d'affaires résiste

La pandémie a pénalisé la plupart des activités de la firme chinoise spécialisée dans le commerce en ligne .

Une solide reprise

Signe néanmoins de la pression subie par le géant chinois: son bénéfice net a fondu de 88% à 3,16 milliards de yuans (447 millions de dollars) sur les trois premiers mois de 2020. Alibaba a indiqué avoir contribué à soutenir les vendeurs présents sur ses plateformes via des avances de liquidités et prêts préférentiels.

Renforcé par la crise

Alibaba s'est associé pendant la crise sanitaire à la fondation de son fondateur (et ancien patron) Jack Ma pour livrer et offrir des millions de masques, équipements de protection et tests, via ses propres avions à travers le monde, notamment en Afrique, incarnant une facette de la «diplomatie du masque» initiée par la Chine.