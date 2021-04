Chine : Alibaba minimise son amende, l’action flambe

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a relativisé lundi, les conséquences de son amende géante de 2,3 milliards d’euros, tandis que ses actions ont gagné plus de 6% à la Bourse de Hong Kong.

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a relativisé lundi les conséquences de son amende géante de 2,3 milliards d’euros (3,06 milliards de francs suisses) pour abus de position dominante, tandis que ses actions ont gagné plus de 6% à la Bourse de Hong Kong, avec l’espoir qu’une page a été tournée. Alibaba, symbole en Chine de la réussite dans l’économie numérique, est depuis décembre sous enquête des autorités pour «suspicion de pratiques monopolistiques».

Les régulateurs ont jugé samedi que le groupe fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma était en infraction et ont condamné l’entreprise à payer une lourde amende. Alibaba s’est notamment vu reprocher d’exiger l’exclusivité des commerçants souhaitant vendre leurs produits sur ses plateformes, au détriment des sites de commerce en ligne concurrents.

«Nous acceptons sincèrement cette sanction et nous nous y conformerons fermement», a indiqué lors d’une conférence téléphonique le vice-président exécutif du groupe, Joe Tsai. «Nous avons bénéficié de conseils avisés (des régulateurs) sur certaines questions spécifiques relevant de la loi anti-monopole (…) Nous sommes heureux de pouvoir tourner la page», a précisé M. Tsai.

Valeurs technologiques dans le rouge

Ces propos ont semble-t-il rassuré les investisseurs: l’action d’Alibaba a terminé lundi en hausse de 6,6% à la Bourse de Hong Kong, où le groupe est coté en plus de celle de New York. D’autres géants de la tech ont en revanche fini en repli: Tencent (-1,1%), JD.com (-2,03%) et NetEase (-1,04%), les marchés redoutant que d’autres groupes se retrouvent à leur tour dans le collimateur des régulateurs chinois.