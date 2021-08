#MeToo : Alibaba sous le feu des critiques en Chine après des accusations de viol

Ce week-end, une employée d’Alibaba a publiquement accusé son supérieur et un client de l’avoir agressée sexuellement lors d’un voyage d’affaires. Son message, initialement publié en interne pour les employés d’Alibaba, a fuité sur les réseaux sociaux et provoqué l’indignation en Chine. Le sujet dépassait lundi les 800 millions de vues sur la plateforme Weibo et passionnait les médias du pays.