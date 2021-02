Rock : Alice Cooper a eu une idée diabolique pour percer

L’Américain de 73 ans s’est souvenu comment il a réussi à faire décoller sa carrière musicale à la fin des années 1960.

Au début de sa carrière, Alice Cooper a compris rapidement qu’il avait un gros problème: sa musique était trop hard pour les rockers et trop douce pour les metalleux. Pour réussir à toucher ces deux publics, il a tout misé sur la provocation dans ses shows. «J’ai eu l’idée d’offrir aux fans quelque chose que leurs parents détesteraient. Quelque chose de tellement choquant qu’ils ne pourraient à aucun moment quitter la scène des yeux», a-t-il raconté à Independent.co.uk. Pour l’Américain, donner dans le gore était une évidence. «Si vous êtes en voiture et que vous voyez Disneyland sur le côté gauche et une épave d’avion sur la droite, vous allez regarder l’épave de l’avion», a-t-il estimé.