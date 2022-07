Alicia Silverstone et son fils de 11 ans créent le scandale

«Bear est moi dormons toujours ensemble, révélait Alicia Silverstone dans The Ellen Fisher podcast le 19 juillet dernier. Je sais que je vais avoir des problèmes en le disant, mais je m’en fiche.»

L’actrice américaine, âgée de 45 ans, qui avait déjà défrayé la chronique en 2012 en confessant qu’elle prémâchait la nourriture de son fils alors âgé de 1 an, a provoqué de vives réactions. «Vraiment bizarre, faites-vous aider vous et votre fils», commente une internaute sous la vidéo YouTube du podcast. «Le cliché de la mère surprotectrice, ajoute un autre. Laissez votre fils être indépendant et devenir un homme.»