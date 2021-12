Alicia Witt a perdu ses parents

Drame : Alicia Witt effondrée par le décès inexpliqué de ses parents

L’actrice de la série «Orange Is The New Black» vit un véritable cauchemar. Son père et sa mère ont été retrouvés morts chez eux. Une enquête est en cours.

Alicia Witt a été révélée au grand public dans la série américaine «Orange Is The New Black», sur Netflix. imago images / Pacific Press Agency

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, Alicia Witt vit un véritable cauchemar. L’actrice de la série «Orange Is the New Black» vient de perdre ses parents en même temps. Et les circonstances de ce drame restent inexpliquées. Selon le «Worcester Telegram», l’Américaine de 46 ans, qui vit à Los Angeles, a essayé de joindre son père et sa mère qui vivaient à Worcester dans l’État du Massachusetts, au nord des États-Unis, en vain. Inquiète de ne plus avoir de leurs nouvelles depuis plusieurs jours, elle a demandé à l’un de ses cousins vivant près de chez eux de se rendre à leur domicile, lundi 20 décembre 2021. C’est là qu’il a retrouvé Robert et Diane Witt, âgés respectivement de 87 et 75 ans, inanimés.

Aucun signe d’acte criminel n’a été constaté par la police. De leur côté, les pompiers ont vérifié la qualité de l’air à l’intérieur de la maison à leur arrivée et n’ont pas relevé des traces de monoxyde de carbone. Seul indice: selon un voisin des défunts, ces derniers semblaient «malades» depuis quelque temps. Une autopsie du couple sera bientôt effectuée. Effondrée, Alicia a fait savoir qu’elle devra «prendre le temps pour faire son deuil, digérer la tournure qu’ont pris les événements et accepter cette perte absolument surréaliste.»