Alimentation: A quoi servent les autocollants sur les fruits et légumes?

À la Coop, on trouve des fruits et légumes sur lesquels sont souvent collés des autocollants. Mais à quoi servent-ils?

Vous voilà en train de déambuler dans les rayons du supermarché et de choisir vos fruits et légumes. C’est là que vous remarquez que sur chaque banane, pomme ou avocat se trouve un autocollant, généralement avec le nom de la marque ou du label bio, accompagné d’un chiffre. À quoi servent-ils et que se cache t-il derrière ces mystérieux numéros?

Où achetez-vous vos fruits et légumes? Je me rends régulièrement au marché hebdomadaire. Je fais mes courses au supermarché. À la ferme du coin. Je ne les achète pas. Je les cultive moi-même. Je ne mange pas de fruits et légumes.

Une question de différentiation

Mais sur quels produits sont collés des autocollants? «Pour les produits qui doivent être clairement différenciés, on utilise des autocollants. Les différentes bananes ou les produits bio en général en sont un exemple», explique Migros. Cela est dû à la réglementation qui impose une distinction précise et permet d’éviter la confusion entre les fruits et légumes bio et ceux cultivés de manière conventionnelle.

Certains légumes sont également dotés de ces petits autocollants, comme ici chez Migros. IMAGO IMAGES/GEISSER

Mais certains produits de marque sont également pourvus d’autocollants tape-à-l’oeil et caractéristiques. Migros cite en exemple «la pomme Pink Lady, commercialisée tel un article de marque. Cette décision revient au distributeur».

Pour les clients comme pour les collaborateurs, les autocollants servent par ailleurs à faire, de manière générale, la distinction entre les produits. Selon Migros, «l'utilisation d’étiquettes autocollantes présente des avantages: étant donné que les fruits et légumes sont de plus en plus souvent proposés sans emballage, les autocollants fournissent des informations sur l'origine et la variété. Dans certains cas, ils offrent également un espace pour le code EAN (ndlr: le numéro d'identification sur le code-barres)».

Le code sur l'autocollant permet donc parfois de renoncer à la pesée des fruits et légumes vendus à la pièce. De manière générale, Migros essaie toutefois de réduire l'utilisation de colle comme celle des autocollants.

Coop cherche une alternative

Interrogée à ce sujet, Coop a également une explication relative à la présence d’autocollants sur les articles du rayon frais: «Les autocollants sur les fruits et légumes sont apposés pour indiquer l'origine du produit, comme l'exige la loi, pour distinguer notamment les produits bio des articles conventionnels et pour signaler un éventuel label». Les autocollants servent donc également de repère et de source d'information pour le consommateur.

Mais le supermarché cherche des alternatives pour les autocollants. Depuis le début de l'année, les fournisseurs sont invités à utiliser des autocollants en papier compostables. «Ce changement a été effectué dans la mesure du possible. Pour certains produits dont la surface n'est pas idéale pour les autocollants, nous cherchons actuellement des alternatives en collaboration avec les producteurs et les fournisseurs», explique Coop.