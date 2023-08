Alimentation: Berne veut nous encourager à manger des légumes

Plus de légumes… et moins de viande dans les assiettes.

L’Administration fédérale entend entamer une vaste «transformation du système alimentaire». Pour le climat, il faut que la population mange moins de viande et davantage de légumes. De grands changements s’imposent dès lors aux agriculteurs. Ils devront élever moins d’animaux et ne plus cultiver de fourrage sur de bonnes terres arables, ce qui est le cas sur 60% de ces terrains et cela dès 2030. «La production s’adapte de manière que les terres arables soient principalement utilisées pour l’alimentation humaine directe», indique un document qui devrait sortir en septembre et que la «NZZ am Sonntag» dévoile.