Des Bernois souhaitent des restaurants plus durables

«Des plats biologiques, régionaux, de saison, durables, végétariens et végétaliens.» Les écologistes souhaitent un changement radical dans les plats proposés dans le menu de la cantine communale bernoise. Les restaurants éphémères et les prestataires d’événements publics seraient également soumis à cette obligation.

Pas déjà franchi dans les universités

Les menus sans viande sont déjà légion dans les milieux académiques suisses, à l’instar de l’Université de Lausanne. Depuis la rentrée 2022, la direction du campus lausannois a décidé de réduire son offre de plats à base de viande et les universitaires bénéficient de prix plus attractifs pour les plats et sandwichs végés. En outre, une journée végétarienne hebdomadaire leur est imposée depuis 2020. À l’Université de Neuchâtel, l’offre, bien que restreinte, est un peu plus souple: les étudiants peuvent acheter des repas variés dans des frigos connectés Feel Eat ou bien chez EatEco, un restaurant exclusivement végane.