Les fruits et légumes frais ne sont pas plus sains que ceux en conserve

Faire ses courses, cuisiner, manger. Ces gestes du quotidien sont des automatismes. À tel point que la plupart d’entre nous reproduisons des actes machinalement sans les remettre en question. Or, en matière d’alimentation, certaines idées reçues sont aussi fausses que coriaces. En voici trois.

Les produits frais sont toujours meilleurs que les conserves

«Les conserves sont un moyen simple d’avoir des fruits et des légumes à disposition chez soi.» L’assertion émane de Sara Bleich, ancienne directrice de la sécurité alimentaire au ministère américain de l’Agriculture et professeure d’université. Dans une interview accordée au «New York Times», la scientifique explique: «Il y a cependant une mise en garde. Certains aliments en conserve, surgelés ou séchés contiennent des sucres ajoutés ou des graisses saturées. Il est important de vérifier la composition pour les réduire.»

Les calories déterminent la prise ou la perte de poids

Une autre idée reçue concerne l’apport calorique. Bien sûr, cela fait une différence si on consomme plus ou moins de calories. Cela se reflète également dans une prise ou une perte de poids à court terme. Toutefois, des recherches démontrent qu’un apport calorique accru n’entraîne pas nécessairement une prise de poids à long terme, qui conduit à son tour au surpoids ou à l’obésité. Les aliments transformés (cornflakes, viennoiseries, barres énergétiques, sodas, sucreries) sont particulièrement risqués. Il faut prêter attention au nombre de calories, mais surtout privilégier une alimentation saine.

La pomme de terre n’est pas bonne pour la santé

La patate est souvent critiquée par les nutritionnistes en raison de son indice glycémique élevé. Elle contient des glucides qui sont rapidement digérés et qui augmentent le taux de sucre dans le sang. Cependant, la pomme de terre a aussi des vertus. Elle est riche en vitamine C, en potassium, en fibres, surtout si elle est consommée avec la peau. Le tubercule est peu coûteux et disponible toute l’année. Il ne faut juste pas en abuser.