La Suisse romande, parmi les moins gaspilleurs d'aliments du pays

Vaud et Genève figurent à la quatrième et cinquième place du classement. Neuchâtel et Fribourg occupent la neuvième et dixième place.

La Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture a eu lieu le 29 septembre. Pour marquer le coup, l’entreprise «Too Good To Go» a classé les cantons les plus économes de nourriture du pays. Quatre romands ont réussi à figurer parmi les dix meilleurs. Il s’agit de Vaud (4ème), Genève (5ème), Neuchâtel (9ème) et Fribourg (10ème). Le Valais et le Jura occupent respectivement les 14ème et 22ème places.