Consommation – Aliments achetés en ligne: les magasins ne disent pas tout

Savez-vous ce que vous achetez lorsque vous faites vos courses en ligne? Non, répondent les chimistes cantonaux qui se sont penchés sur la question. L’an dernier, une campagne nationale d’inspection a été lancée sur la vente de denrées alimentaires sur Internet. Quelque 323 sites web de boutiques basées en Suisse (pharmacies, boulangeries, vendeurs par correspondance et détaillants) ont été contrôlés dans tout le pays, entre janvier et mai.

Allergènes et ingrédients passés sous silence

Dans 78 % des cas, les informations étaient incomplètes, voire inexistantes. De fréquentes lacunes ont également été constatées dans l'indication des substances allergènes et dans la liste des ingrédients, a rapporté mercredi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). «On est face à des problèmes liés à la tromperie, voire à la santé lors que cela touche aux allergènes», relève le responsable au bout du lac.

Renforcement des contrôles

Informer les entreprises de la branche

La Fédération romande des entreprises, qui a fait le même constat que les chimistes cantonaux et a également eu vent de cas de manquement à la fraîcheur, se dit ravie de ces mesures. «Il ne faut pas qu’il existe un moyen de vente qui échappe à la réglementation», estime Barbara Pfenniger. Selon elle, en plus du prix et du poids, la composition, les allergènes, la déclaration nutritionnelle et la provenance des produits sont les éléments les plus importants à connaître lors d’un achat.