Aliments: Les glaces du futur seront-elles véganes?

1 / 4 Cet été, Nanimale a ouvert sa première gelateria. NANIMALE Plus de 40 parfums végans ont déjà été élaborés. NANIMALE Cette année, il s’est passé beaucoup de choses pour Nanimale, puisque 447 personnes ont notamment investi dans cette start-up. NANIMALE

Une bonne glace doit-elle vraiment être composée de lait, de petit-lait, de crème et d’œufs? Grâce à leurs sorbets, de nombreux glaciers prouvent déjà que ce n’est pas une nécessité. En revanche, lorsque l’on veut obtenir une glace crémeuse, ne faire appel qu’à des composants végétaux signifie, pour bon nombre de personnes, faire des compromis en termes de plaisir.

La Glaceria Nanimale, qui a ouvert ses portes cet été à Zurich, s’est spécialisée dans les glaces véganes, même si elle ne le crie pas sur les toits. Car elle veut que ses créations à base de plantes soient au moins aussi bonnes que les versions traditionnelles. Pour ses créateurs, cela implique avant tout d’être très expérimenté et de se montrer ingénieux, comme le souligne Andrej Krajnc, co-directeur de Nanimale.

«Nous avons à peine remarqué que c’était végane»

Selon le parfum, la crème et ses dérivés doivent être remplacés par des produits totalement différents. Par exemple avec des noix de cajou, ce qui se répercute sur le goût. Lors d’une visite chez ce glacier durant une chaude journée d’été zurichoise, le vendeur présent – qui s’avérera être la personne qui élabore les glaces – se montre très généreux dans la distribution de petites cuillères de dégustation. La différence avec les glaces à la crème traditionnelles? On ne la perçoit que pour quelques parfums. Pistache, noisette et cheescake amarena n’ont rien à leur envier. C’est également ce qu’attestent quelques commentaires postés en ligne. «Une glace super délicieuse! Nous avons à peine remarqué qu’elle était végane», peut-on notamment y lire.

À se demander si le végane a un goût particulier! Les produits «à base de plantes» doivent souvent répondre à des attentes plus élevées que ceux qui sont traditionnels, notamment en matière de durabilité ou de santé. Chez Nanimale, le produit et le plaisir sont mis au premier plan. «La glace n’est pas un produit durable en soi, ne serait-ce que parce qu’elle doit toujours être réfrigérée», note au passage Andrej Krajnc. Les produits végans sont en outre généralement considérés comme sains, raison pour laquelle on lui demande souvent pourquoi il y a du sucre dans les glaces Nanimale. Mais pour la start-up zurichoise, la priorité réside dans la création d’alternatives végétales aux glaces, «sans faire de compromis sur le plaisir». Comme il est écrit sur son site internet, «pas besoin de produits animaliers pour obtenir une glace vachement succulente.»

Près de 733’000 francs de 447 investisseurs

Des glaces véganes conçues pour le marché suisse, le concept ne séduit pas que les créateurs de Nanimale. Dans le cadre d’une campagne de crowdinvesting qui a fait grand bruit, la start-up a réussi à convaincre 447 investisseurs l’été dernier. L’objectif d’investissement fixé à 200’000 francs a été largement dépassé, puisque le montant récolté a atteint 733’000 francs.

À en croire le site de la campagne, les investisseurs semblent particulièrement convaincus par l’idée: «Le véganisme est l’avenir!», a écrit l’une des investisseuses. Un autre explique qu’il soutient volontiers un produit que son amie, allergique, peut manger sans problème – les glaces sont en effet sans gluten et digestes pour les personnes intolérantes au lactose. Un troisième a trouvé le design et la marque très attrayants. Comment Nanimale explique ce succès? «Le plantbased est dans l’air du temps, tout comme le fait de ne pas utiliser d’additifs artificiels. De plus en plus de gens se préoccupent de ce qu’ils mangent.» En outre, force est de constater que certaines start-up suisses ont connu un grand succès ces dernières années avec des produits végans. En particulier «Planted». «Les gens voient bien le potentiel et l’engouement grandissant pour les produits qui ne proviennent pas des animaux.»

Notre coup de cœur

Que va-t-il se passer maintenant? Comment la start-up va-t-elle utiliser les 733’000 francs des quelque 450 investisseurs? «Certainement via une extension de l’assortiment», répond Andrej Krajnc. Il n’a pas encore été décidé si cela se présentera sous forme de cornets ou de bâtonnets. Un élargissement saisonnier est également envisagé. Aujourd’hui, Nanimale est déjà présent dans des centaines de magasins Migros, mais ce nombre devrait encore augmenter dans le futur. «Nous pouvons maintenant aller dans différentes directions, affirme Andrej Krajnc. Le potentiel est vaste. Nous allons d’abord terminer cette saison, puis nous regarderons plus concrètement les perspectives d’avenir.»

Quant à savoir si la glace végane répond à toutes les attentes, on laisse le soin à chacun et chacune d’en juger. Nous, nous avons eu un coup de cœur pour le sésame noir.