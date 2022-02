Hockey sur glace – Alina Müller a l’art de briller au meilleur moment

Un but spectaculaire

«J’ai vu Lara (Stalder) récupérer le puck en zone neutre. Je voulais sortir de la glace car j’étais en fin de shift, mais je me suis dit: allez, attaque encore une fois avec elle. Je savais que d’une façon ou d’une autre, elle allait me glisser ce puck devant la cage», a raconté Alina Müller, qui a marqué en tombant, puis a fêté son but gagnant (le 3-2) sur le dos, allongée sur la glace.

«Je n’en pouvais plus, je n’avais plus de forces», a souri la Zurichoise. A deux secondes de la fin du match, elle s’est offert un deuxième but, en tirant depuis son camp dans la cage vide (4-2). «J’étais en forme, j’avais déjà un bon feeling avant le match», a expliqué Müller, deux buts et une passe décisive contre les Russes. «Dans le hockey féminins, des grands moments comme ceux-ci à des JO sont plutôt rares. Je me sentais bien depuis le début du tournoi, mais je savais que mon heure viendrait encore. J’ai eu la chance de marquer ce but décisif pour mon équipe le jour J. En tant que sportive, c’est le plus beau des sentiments.»