Hockey sur glace: Alina Müller signe un contrat pro

Formée à Winterthour, la Zurichoise a joué dès l’âge de 15 ans avec les ZSC Lions, en Swiss Women Hockey League. Considérée comme la meilleure attaquante européenne, Alina Müller a rejoint l’Université Northeastern, à Boston, en NCAA Division, le plus haut niveau universitaire, en 2018, où elle a joué pour les Husky jusqu’à cette année.

Elle y a disputé 159 matches durant lesquels elle a marqué 98 buts et réalisé 156 assists. En équipe de Suisse, la sœur du Luganais Mirco Müller est présente depuis 2013 dans le cadre A avec qui elle a remporté le bronze aux JO de Sotchi, en 2014.

«Faire de mon rêve une réalité»

Sur le site du Pride, Alina Müller a déclaré: «Boston est ma deuxième maison. Après cinq ans en tant que Husky, je n’étais pas encore prête à partir. Je ne peux plus attendre de commencer ma carrière professionnelle en jouant pour le Pride.»

Elle a ajouté: «Je suis super excitée de représenter Boston aux côtés de certaines des meilleures joueuses du monde et d’aider l’organisation à remporter plus de championnats. Je suis très fière de pouvoir faire de mon rêve une réalité. Rien de tout cela ne serait possible sans les gens qui m’entourent, en particulier ma famille. Allez le Pride!»