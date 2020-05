Suisse

Aline Trede à la tête du groupe parlementaire vert

La Bernoise de 36 ans, déjà vice-présidente du groupe, remplacera le Zurichois Balthasar Glättli.

La conseillère nationale Aline Trede (BE) est déjà vice-présidente du groupe.

Aline Trede sera secondée par quatre personnes à la vice-présidence. Fraîchement élus au National, Greta Gysin (TI) et Fabien Fivaz (NE) seront épaulés par la conseillère aux Etats Lisa Mazzone (GE) et le conseiller national Bastien Girod (ZH) qui disposent d'une plus grande expérience parlementaire.