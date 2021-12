Voile - Alinghi en Coupe de l’America, le retour!

Le defender, «Team New Zealand», et son premier challenger annoncé, «Ineos», se sont donné jusqu’à fin mars prochain pour définir les modalités de la prochaine édition de l’America Cup (lieu, dates, etc.). Mais tout semble indiquer qu’après onze ans d’absence, il y aura donc à nouveau un défi suisse en Coupe de l’America.

Du côté d’«Alinghi», on ne confirme pas l’information. Mais on ne l’infirme pas non plus. «Nous n’avons pas de commentaire à faire pour le moment, mais nous reviendrons bientôt avec de plus amples informations»: voilà ce qui nous a officiellement été répondu.