Aliose sort un album vitaminé et énergique

Après l’EP «Comme des gangsters» en 2020, Aliose revient cette fois avec un album. Tout comme l’EP, qui était un «amuse-bouche», ce disque pourrait bien surprendre les fans de la première heure du duo. Sur «Regarde ailleurs», à paraître le 28 octobre, Alizé (34 ans) et Xavier (38 ans) explorent des sonorités plus synthétiques, avec certains morceaux taillés pour être joués sur les grandes scènes.

Comment vous sentez-vous à l’approche de la sortie de cet album?

Alizé: Je suis très contente d’y être enfin. Initialement, il aurait dû arriver en 2020, mais le Covid a tout bouleversé. L’EP était un amuse-bouche, place maintenant au plat de résistance!

Les morceaux étaient tous déjà prêts quand vous avez sorti l’EP?

Xavier: Tout était écrit, mais tout n’était pas produit. On a travaillé en grande partie à Bruxelles. Avec la pandémie, c’était un peu plus compliqué. On a donc dû enregistrer pas mal de voix chez nous, avec notre fille (ndlr: née en août 2021) qui était dans son hamac à côté de nous pendant les prises.

Alizé: On s’est rendu compte qu’on avait une hyperbelle acoustique chez nous.

Les sonorités sont plus synthétiques que sur vos précédents disques. Pourquoi?

Alizé: On a travaillé avec Romain et Ziggy, du groupe belge Puggy. Tout l’univers musical a été imaginé à quatre. Ça vient de cette rencontre. Il y a quand même beaucoup de vrais instruments encore. Le côté acoustique est bien présent, je trouve. Je dirai que le disque est peut-être plus vitaminé que les précédents avec moins de ballades et plus de chansons énergiques.

Xavier: C’est le cas sur cet album, mais ça ne veut pas dire que, pour le prochain, on ne reviendra pas à quelque chose de plus folk, de plus dénudé. Nos envies changent d’année en année.

Comment défendre ce disque sur scène? Là, le simple guitare-voix, ce n’est plus possible…

Alizé: On a plusieurs formules. On peut jouer à quatre musiciens, par exemple pour les festivals, ou juste les deux. Ces chansons ont toutes été écrites en piano-voix ou guitare-voix, et elles tiennent aussi très bien comme ça. C’est intéressant de les entendre de manière dépouillée.

Xavier: On a besoin de jouer aussi bien les deux ensemble qu’avec des musiciens. C’est clair que sur une grande scène de festival, il faut envoyer.

Parlons du clip, surprenant, de «Oui oui oui». Alizé, vous êtes blonde; Xavier, vous vous mettez à nu…

Xavier: On a bossé avec l’équipe de Das Playground, avec laquelle on voulait collaborer depuis un moment. On aime leur côté décalé et on a joué à fond la carte du second degré dans la vidéo. On nous a moins vus dans ce registre-là. Ça nous a plu, ça nous a fait rire.

Alizé: Souvent, j’ai entendu des gens dire qu’on faisait plein de blagues sur scène, qu’on avait beaucoup d’autodérision et de second degré, et que c’était dommage que ça ne ressorte pas plus dans nos clips. On voulait vraiment se marrer et ne pas se prendre la tête.

Deux mots encore sur ce titre ovni qui clôture l’album: une reprise en français de «I Love America», de Patrick Juvet…

Xavier: L’idée vient de la RTS qui nous avait contactés pour un hommage à Patrick Juvet. On aime bien reprendre des tubes internationaux et les adapter en français. Oui, cette ballade est un ovni dans notre répertoire. C’est ce qui est intéressant avec les reprises: si c’est pour refaire exactement la même chose, il n’y a aucun intérêt. Il était clair qu’on voulait prendre le contre-pied de l’original.